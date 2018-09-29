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Дальнее зарубежье 29.09.2018 10:05

США обвинили Иран в угрозе безопасности американских дипломатов в Ираке, предупредили об ответных мерах

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что действия иранских властей и военных Корпуса стражей иранской революции (КСИР) угрожают безопасности американского дипломатического персонала в Ираке, и предупредил Тегеран о возможных ответных мерах.

"Угрозы нашему персоналу и объектам в Ираке со стороны правительства Ирана, сил "Аль-Кудс" КСИР и ополчения, действующих при поддержке, под контролем и руководством лидера сил "Аль-Кудс" Касема Сулеймани, стали значительно серьезнее в последние недели", - говорится в заявлении М.Помпео, поступившем в "Интерфакс".

Госсекретарь сообщил, что "неоднократно имели место случаи открытия непрямого огня со стороны боевиков, направленного на генеральное консульство в Басре и наше посольство в Багдаде, в том числе в течение последние 24 часа".

"Я совершенно четко дал понять, что Ирану следует осознавать, что Соединенные Штаты оперативно и надлежащим образом ответят на такие атаки", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Госдепартамент США сообщил о закрытии по соображениям безопасности американского генконсульства в крупнейшем городе на юге Ирака Басре, его функции будет выполнять консульский отдел посольства США в Багдаде.

Накануне сообщалось о массовых акциях протеста в Басре в связи с острой нехваткой питьевой воды, перебоями в электроснабжении. Выступления, сопровождавшиеся поджогами административных зданий, переросли в столкновения с полицией и армейскими подразделениями, вызванными для поддержания порядка. Солдаты применили против демонстрантов слезоточивый газ и огнестрельное оружие, имеются убитые и раненые.

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Тэги: США, ИРАН, ИРАК, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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