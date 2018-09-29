США обвинили Иран в угрозе безопасности американских дипломатов в Ираке, предупредили об ответных мерах

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что действия иранских властей и военных Корпуса стражей иранской революции (КСИР) угрожают безопасности американского дипломатического персонала в Ираке, и предупредил Тегеран о возможных ответных мерах.
"Угрозы нашему персоналу и объектам в Ираке со стороны правительства Ирана, сил "Аль-Кудс" КСИР и ополчения, действующих при поддержке, под контролем и руководством лидера сил "Аль-Кудс" Касема Сулеймани, стали значительно серьезнее в последние недели", - говорится в заявлении М.Помпео, поступившем в "Интерфакс".
Госсекретарь сообщил, что "неоднократно имели место случаи открытия непрямого огня со стороны боевиков, направленного на генеральное консульство в Басре и наше посольство в Багдаде, в том числе в течение последние 24 часа".
"Я совершенно четко дал понять, что Ирану следует осознавать, что Соединенные Штаты оперативно и надлежащим образом ответят на такие атаки", - подчеркнул глава американской дипломатии.
Госдепартамент США сообщил о закрытии по соображениям безопасности американского генконсульства в крупнейшем городе на юге Ирака Басре, его функции будет выполнять консульский отдел посольства США в Багдаде.
Накануне сообщалось о массовых акциях протеста в Басре в связи с острой нехваткой питьевой воды, перебоями в электроснабжении. Выступления, сопровождавшиеся поджогами административных зданий, переросли в столкновения с полицией и армейскими подразделениями, вызванными для поддержания порядка. Солдаты применили против демонстрантов слезоточивый газ и огнестрельное оружие, имеются убитые и раненые.
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