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Дальнее зарубежье 29.09.2018 09:36

Готовящаяся встреча Патрушева и Болтона не позволит отношениям между Россией и США скатиться еще ниже - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в пятницу о готовящейся очередной встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Начат диалог по линии секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона", - заявил он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Министр напомнил, что Н.Патрушев и Дж.Болтон уже встречались в Москве в июне, после этого провели встречу в Женеве в августе: "Сейчас готовится их очередная встреча, это уже хоть что-то, что может позволять поддерживать отношения и не допускать их скатывания еще ниже".

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Тэги: ЛАВРОВ, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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