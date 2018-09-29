Готовящаяся встреча Патрушева и Болтона не позволит отношениям между Россией и США скатиться еще ниже - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в пятницу о готовящейся очередной встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
"Начат диалог по линии секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона", - заявил он на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Министр напомнил, что Н.Патрушев и Дж.Болтон уже встречались в Москве в июне, после этого провели встречу в Женеве в августе: "Сейчас готовится их очередная встреча, это уже хоть что-то, что может позволять поддерживать отношения и не допускать их скатывания еще ниже".
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