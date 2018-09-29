Со встречей Путина и Трампа можно будет определиться, когда все будут к этому готовы - Лавров

Вопрос встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет решен, когда все будут к этому готовы и будут определены сроки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда все будут готовы и когда прозвучат предложения по срокам, тогда, наверное, можно будет уже определяться", - сказал С.Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам выступления на заседании Генассамблеи ООН.

Он отметил, что президент РФ получил приглашение от Д.Трампа, а тот, в свою очередь, также имеет приглашение посетить Россию.