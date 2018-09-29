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Дальнее зарубежье 29.09.2018 10:57

Со встречей Путина и Трампа можно будет определиться, когда все будут к этому готовы - Лавров

Вопрос встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет решен, когда все будут к этому готовы и будут определены сроки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда все будут готовы и когда прозвучат предложения по срокам, тогда, наверное, можно будет уже определяться", - сказал С.Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам выступления на заседании Генассамблеи ООН.

Он отметил, что президент РФ получил приглашение от Д.Трампа, а тот, в свою очередь, также имеет приглашение посетить Россию.

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Тэги: США, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]