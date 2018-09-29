Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9799 RUR   0.0259 GBR   2.2243 TRY   0.2847

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 23° Завтра 18° 25° 1 Окт 16° 25° 2 Окт 18° 27°

Дальнее зарубежье 29.09.2018 11:23

Фейсбук сообщил, что хакеры получили доступ к данным примерно 50 млн аккаунтов

Данные около 50 млн пользователей "Фейсбука" попали к злоумышленникам в результате хакерской атаки на социальную сеть, сообщает в пятницу компания.

"Днем во вторник, 25 сентября, наши инженеры обнаружили взлом систем безопасности, затронувший 50 млн аккаунтов. Мы очень серьезно относимся к ситуации, хотим, чтобы все знали о том, что произошло, и стремимся предпринять все необходимое, чтобы обеспечить безопасность данных пользователей", - говорится в сообщении "Фейсбука".

Хакеры воспользовались опцией "Просмотр страницы для других пользователей", чтобы получить цифровые ключи, которые позволяли им пользоваться чужими страницами в социальной сети без подтверждения паролей.

"Мы устранили данную уязвимость и обратились к правоохранительным органам", - заверяет компания.

Цифровые ключи пострадавших аккаунтов были обновлены, чтобы защитить подвергшихся атаке пользователей.

Функция просмотра страницы, как она выглядит для сторонних пользователей, временно отключена.

"Безопасность и защита данных пользователей очень важны, и нам очень жаль, что так произошло", - заявили в компании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФЕЙСБУК, АККАУНТЫ, ВЗЛОМ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]