Фейсбук сообщил, что хакеры получили доступ к данным примерно 50 млн аккаунтов

Данные около 50 млн пользователей "Фейсбука" попали к злоумышленникам в результате хакерской атаки на социальную сеть, сообщает в пятницу компания.
"Днем во вторник, 25 сентября, наши инженеры обнаружили взлом систем безопасности, затронувший 50 млн аккаунтов. Мы очень серьезно относимся к ситуации, хотим, чтобы все знали о том, что произошло, и стремимся предпринять все необходимое, чтобы обеспечить безопасность данных пользователей", - говорится в сообщении "Фейсбука".
Хакеры воспользовались опцией "Просмотр страницы для других пользователей", чтобы получить цифровые ключи, которые позволяли им пользоваться чужими страницами в социальной сети без подтверждения паролей.
"Мы устранили данную уязвимость и обратились к правоохранительным органам", - заверяет компания.
Цифровые ключи пострадавших аккаунтов были обновлены, чтобы защитить подвергшихся атаке пользователей.
Функция просмотра страницы, как она выглядит для сторонних пользователей, временно отключена.
"Безопасность и защита данных пользователей очень важны, и нам очень жаль, что так произошло", - заявили в компании.
Генсек ООН готов внести личный вклад в мирное карабахское урегулирование – МИД Азербайджана
Глава МИД Азербайджана призвал мировое сообщество оказать давление на Армению для карабахского урегулирования
Армения за сутки нарушила режим прекращения огня около 100 раз - Минобороны Азербайджана
FMO может выделить до 13,5 млн евро норвежской Scatec Solar на строительство СЭС в Украине
Азербайджан отправляет экспортную миссию в Казахстан
AzerGold передало Генпрокуратуре Азербайджана всю информацию о компаниях, занимающихся незаконной добычей драгметаллов в Карабахе
В британском ночном клубе распылили раздражающий спрей, несколько десятков человек обратились за помощью
В Азербайджане на одном из предприятий Миноборонпрома произошел пожар, пострадали 2 человека
Сооснователь Microsoft Пол Аллен хочет приобрести лондонский ФК "Челси" - СМИ
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в IX азербайджано-российском межрегиональном форуме
Услуга SIP-телефонии от «AzerTelecom» для корпоративных клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»