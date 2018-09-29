Фейсбук сообщил, что хакеры получили доступ к данным примерно 50 млн аккаунтов

Данные около 50 млн пользователей "Фейсбука" попали к злоумышленникам в результате хакерской атаки на социальную сеть, сообщает в пятницу компания.

"Днем во вторник, 25 сентября, наши инженеры обнаружили взлом систем безопасности, затронувший 50 млн аккаунтов. Мы очень серьезно относимся к ситуации, хотим, чтобы все знали о том, что произошло, и стремимся предпринять все необходимое, чтобы обеспечить безопасность данных пользователей", - говорится в сообщении "Фейсбука".

Хакеры воспользовались опцией "Просмотр страницы для других пользователей", чтобы получить цифровые ключи, которые позволяли им пользоваться чужими страницами в социальной сети без подтверждения паролей.

"Мы устранили данную уязвимость и обратились к правоохранительным органам", - заверяет компания.

Цифровые ключи пострадавших аккаунтов были обновлены, чтобы защитить подвергшихся атаке пользователей.

Функция просмотра страницы, как она выглядит для сторонних пользователей, временно отключена.

"Безопасность и защита данных пользователей очень важны, и нам очень жаль, что так произошло", - заявили в компании.