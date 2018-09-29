Жертвами цунами на индонезийском острове Сулавеси стали почти 400 человек

Более 380 человек погибли в результате цунами, которое обрушилось на город Палу на индонезийском острове Сулавеси, сообщает в субботу Агентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий Индонезии.
Более 350 человек получили травмы.
Не исключено, что количество жертв продолжит увеличиваться, поскольку, по данным с места происшествия, на береговой лини продолжают находить тела погибших.
Большое количество домов в городе разрушено или сильно повреждено.
Спасательные работы в пострадавшем районе осложнены ввиду отсутствия электроснабжения. Кроме того, на основную дорогу, ведущую в город, сошел оползень, и она в настоящий момент блокирована.
Цунами, высота волн в котором достигала трех метров, стало последствием землетрясения магнитудой 7.7, которое произошло накануне.
Город Палу с населением в 350 тыс. человек расположен примерно в 80 км от его эпицентра.
По данным агентства, сильные эхо-толчки продолжали фиксироваться и в субботу.
Генсек ООН готов внести личный вклад в мирное карабахское урегулирование – МИД Азербайджана
Глава МИД Азербайджана призвал мировое сообщество оказать давление на Армению для карабахского урегулирования
Армения за сутки нарушила режим прекращения огня около 100 раз - Минобороны Азербайджана
FMO может выделить до 13,5 млн евро норвежской Scatec Solar на строительство СЭС в Украине
Азербайджан отправляет экспортную миссию в Казахстан
AzerGold передало Генпрокуратуре Азербайджана всю информацию о компаниях, занимающихся незаконной добычей драгметаллов в Карабахе
В британском ночном клубе распылили раздражающий спрей, несколько десятков человек обратились за помощью
В Азербайджане на одном из предприятий Миноборонпрома произошел пожар, пострадали 2 человека
Сооснователь Microsoft Пол Аллен хочет приобрести лондонский ФК "Челси" - СМИ
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в IX азербайджано-российском межрегиональном форуме
Услуга SIP-телефонии от «AzerTelecom» для корпоративных клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»