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Карабахский конфликт 29.09.2018 12:12

Генсек ООН готов внести личный вклад в мирное карабахское урегулирование – МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров пригласил генсека ООН Антонио Гуттереша принять 14-15 июня 2019 года участие в саммите глав государств стран-членов Движения неприсоединения в Баку.

Такое предложение Э.Мамедъяров сделал А.Гутеррешу на встрече в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба МИД.

«На встрече также обсуждался ход урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Э.Мамедъяров проинформировал генсека ООН о текущей ситуации вокруг урегулирования конфликта и встрече с армянским коллегой», - отмечается в сообщении.

Глава МИД Азербайджана еще раз подтвердил необходимость активизации субстантивных переговоров по карабахскому урегулированию.

«А.Гутерреш в свою очередь отметил, что поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта и готов лично внести вклад в развитие мирного процесса», - отмечается в пресс-релизе

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Тэги: МИД, ООН, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]