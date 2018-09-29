Генсек ООН готов внести личный вклад в мирное карабахское урегулирование – МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров пригласил генсека ООН Антонио Гуттереша принять 14-15 июня 2019 года участие в саммите глав государств стран-членов Движения неприсоединения в Баку.

Такое предложение Э.Мамедъяров сделал А.Гутеррешу на встрече в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба МИД.

«На встрече также обсуждался ход урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Э.Мамедъяров проинформировал генсека ООН о текущей ситуации вокруг урегулирования конфликта и встрече с армянским коллегой», - отмечается в сообщении.

Глава МИД Азербайджана еще раз подтвердил необходимость активизации субстантивных переговоров по карабахскому урегулированию.

«А.Гутерреш в свою очередь отметил, что поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта и готов лично внести вклад в развитие мирного процесса», - отмечается в пресс-релизе