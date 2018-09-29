В британском ночном клубе распылили раздражающий спрей, несколько десятков человек обратились за помощью

Не менее 40 человек обратились за помощью к медикам после того, как в ночь на субботу в клубе британского города Борнмут был распылен раздражающий спрей, сообщает британский телеканал Ай-Ти-Ви.
Пострадавшие жаловались на затрудненное дыхание. Помощь им была оказана на месте. Один человек госпитализирован.
Из-за происшествия посетители клуба были эвакуированы.
В ходе обследования помещения клуба никаких химических или вредных для здоровья людей субстанций обнаружено не было.
Расследование инцидента продолжается.
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