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Происшествия 29.09.2018 12:43

В британском ночном клубе распылили раздражающий спрей, несколько десятков человек обратились за помощью

Не менее 40 человек обратились за помощью к медикам после того, как в ночь на субботу в клубе британского города Борнмут был распылен раздражающий спрей, сообщает британский телеканал Ай-Ти-Ви.

Пострадавшие жаловались на затрудненное дыхание. Помощь им была оказана на месте. Один человек госпитализирован.

Из-за происшествия посетители клуба были эвакуированы.

В ходе обследования помещения клуба никаких химических или вредных для здоровья людей субстанций обнаружено не было.

Расследование инцидента продолжается.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КЛУБ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]