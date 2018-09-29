Правительство внесло в Госдуму проект бюджета России на 2019-2021 годы

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета РФ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, соответствующее уведомление размещено в электронной базе данных палаты.
В этом году часть бюджета внесена в Госдуму в электронном виде, часть - в бумажном.
В бумажном виде в Госдуму будут направлены сам законопроект и пояснительная записка к нему, а также основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития РФ и законопроекты, представляемые одновременно с проектом федерального бюджета. Остальные материалы будут заверены электронной цифровой подписью министра финансов и размещены на портале бюджетной системы. В бумажном виде в Госдуму они вноситься не будут.
Ранее, на заседании правительства 25 сентября были уточнены его основные параметры.
Профицит бюджета РФ в процентах к ВВП остался прежним: в 2019 году он составит 1,8% ВВП, в 2020 году - 1,1% ВВП, в 2021 году - 0,8% ВВП.
В проекте бюджета по-прежнему учитывается объем ВВП в 2019 году в размере 105,82 трлн рублей, инфляция (декабрь к декабрю) 4,3%; в 2020 году ВВП - 110,732 трлн рублей, инфляция не выше 3,8%; в 2021 году - 118,409 трлн рублей и 4%, соответственно.
Доходы бюджета в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, в том числе дополнительные нефтегазовые доходы, которые по итогам года направляются в Фонд национального благосостояния - 3,369 трлн рублей. Расходы будут на уровне 18,037 трлн рублей. Профицит в абсолютном выражении составит 1,932 трлн рублей.
В 2020 году основные параметры бюджета будут следующие: доходы - 20,218 трлн рублей, в том числе нефтегазовые допдоходы - 2,777 трлн рублей, расходы будут на уровне 18,994 трлн рублей (условно утвержденные - 474,86 млрд рублей), профицит - 1,224 трлн рублей.
В 2021 году доходы ожидаются в размере 20,978 трлн рублей, в том числе дополнительные нефтегазовые - 2,632 трлн рублей, расходы - 20,026 трлн рублей (условно утвержденные - 1,001 трлн рублей), профицит - 951,978 млрд рублей.
Программа внешних заимствований предусматривает привлечение ежегодно до $3 млрд. При этом на 2019 год также предусматривается возможность выкупа евробондов на сумму до $4 млрд.
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