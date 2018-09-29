Министр обороны Азербайджана поручил качественно улучшить боевое дежурство на линии соприкосновения с армянскими военными

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил Вооруженным силам качественно усилить боевое дежурство на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.
«29 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов провел расширенное служебное совещание с командным составом азербайджанской армии. К совещанию посредством видеосвязи также были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне, а также другие должностные лица», - отмечается в сообщении Минобороны.
Министр довел до личного состава задачи, возложенные президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым на азербайджанскую армию. «Проанализировав последнюю ситуацию, сложившуюся на линии противостояния (азербайджанских и армянских – ИФ) войск, министр поручил соответствующие указания в связи уделять основное внимание на более качественную организацию боевого дежурства, широкое применение специальных технических средств с целью максимального обеспечения безопасности личного состава», - подчеркивается в сообщении.
З.Гасанов также дал поручения по завершению подготовительных работ к зимнему периоду, а также боевому и материально-техническому обеспечению личного состава с учетом особенностей горной местности.
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