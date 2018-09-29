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Дальнее зарубежье 29.09.2018 15:01

Семь палестинцев погибли во время протестов на границе Сектора Газа

Не менее семи палестинцев погибли за последние сутки в результате столкновений с израильтянами на границе Сектора Газа, сообщает в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на медицинские источники в Газе.

По их данным, среди погибших - двое подростков 12 и 14 лет. У всех погибших - огнестрельные ранения.

Кроме того, сообщается о не менее 90 раненых.

Накануне тысячи палестинцев собрались по призыву радикальной группировки ХАМАС в пяти пунктах на границе, начали жечь покрышки и забрасывать камнями израильских военных, дислоцированных по другую сторону пограничных заграждений.

В ответ служащие армии обороны Израиля открыли огонь и применили слезоточивый газ, отмечает агентство.

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Тэги: ГАЗА, ПРОТЕСТЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]