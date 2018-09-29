Семь палестинцев погибли во время протестов на границе Сектора Газа

Не менее семи палестинцев погибли за последние сутки в результате столкновений с израильтянами на границе Сектора Газа, сообщает в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на медицинские источники в Газе.
По их данным, среди погибших - двое подростков 12 и 14 лет. У всех погибших - огнестрельные ранения.
Кроме того, сообщается о не менее 90 раненых.
Накануне тысячи палестинцев собрались по призыву радикальной группировки ХАМАС в пяти пунктах на границе, начали жечь покрышки и забрасывать камнями израильских военных, дислоцированных по другую сторону пограничных заграждений.
В ответ служащие армии обороны Израиля открыли огонь и применили слезоточивый газ, отмечает агентство.
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