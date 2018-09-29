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СНГ 29.09.2018 15:42

Путин сменил руководителя управления президента по внешней политике

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Александра Манжосина от должности начальника Управления главы государства по внешней политике.

На эту должность назначен Игорь Неверов, сообщила пресс-служба Кремля.

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Тэги: КРЕМЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ, КАДРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]