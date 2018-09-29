Путин сменил руководителя управления президента по внешней политике

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Александра Манжосина от должности начальника Управления главы государства по внешней политике.
На эту должность назначен Игорь Неверов, сообщила пресс-служба Кремля.
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