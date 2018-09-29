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Регион 29.09.2018 19:15

На западном побережье Турции готовятся к удару урагана

Ураган "Зорба", принесший ливневые дожди на греческие и турецкие острова в Эгейском море и на южную часть Пелопоннеса, поменял курс и сейчас движется к западному побережью Турции, сообщает интернет-портал турецкой газеты "Хюрриет".

По данным издания, Главное метеорологическое управление Турции уже издало штормовые предупреждения для городов Измир, Айдын и Мугла.

В районе Измира, а также в районе курорта Кушадасы приостановлено судоходство.

Ливневые дожди также прогнозируются в провинциях Балыкесир, Чанаккале и Эдирне на северо-западе Турции.

"Хюрриет" отмечает, что ураган такой силы зафиксирован впервые в новейшей истории Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, УРАГАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]