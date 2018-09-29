На западном побережье Турции готовятся к удару урагана

Ураган "Зорба", принесший ливневые дожди на греческие и турецкие острова в Эгейском море и на южную часть Пелопоннеса, поменял курс и сейчас движется к западному побережью Турции, сообщает интернет-портал турецкой газеты "Хюрриет".
По данным издания, Главное метеорологическое управление Турции уже издало штормовые предупреждения для городов Измир, Айдын и Мугла.
В районе Измира, а также в районе курорта Кушадасы приостановлено судоходство.
Ливневые дожди также прогнозируются в провинциях Балыкесир, Чанаккале и Эдирне на северо-западе Турции.
"Хюрриет" отмечает, что ураган такой силы зафиксирован впервые в новейшей истории Турции.
Президент Алиев соболезнует в связи с многочисленными жертвами из-за цунами в Индонезии
УМК получит 2 млн манатов на мероприятия по популяризации Азербайджана в мире
В митинге за освобождение Карабаха приняло участие до 2 тыс. человек - полиция
FMO может выделить до 13,5 млн евро норвежской Scatec Solar на строительство СЭС в Украине
Азербайджан отправляет экспортную миссию в Казахстан
AzerGold передало Генпрокуратуре Азербайджана всю информацию о компаниях, занимающихся незаконной добычей драгметаллов в Карабахе
Гонки Формулы 1 в Сочи будут проводиться, как минимум, до 2025 года
Финн Боттас выиграл квалификацию Гран-при России "Формулы-1"
В британском ночном клубе распылили раздражающий спрей, несколько десятков человек обратились за помощью
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в IX азербайджано-российском межрегиональном форуме
Услуга SIP-телефонии от «AzerTelecom» для корпоративных клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»