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Спорт 29.09.2018 20:10

Финн Боттас выиграл квалификацию Гран-при России "Формулы-1"

Финский гонщик Валттери Боттас, выступающий за команду Mercedes, показал лучшее время в квалификационных заездах в рамках Гран-при России в Сочи очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. Третьим стал немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Россиянин Сергей Сироткин, защищающий цвета Williams, показал 18-е время.

Гонка в рамках Гран-при России пройдет в Сочи 30 сентября.

В личном зачете чемпионата сейчас лидирует Л.Хэмилтон, в его активе 381 очко в личном зачете, что на 40 баллов больше чем у идущего вторым С.Феттеля. На третьем месте - финн Кими Райкконен (Ferrari), 174 очка.

С.Сироткин занимает последнее, 20-е место (1 балл).

В Кубке конструкторов лидирует Mercedes (415), на втором месте идет Ferrari (390), на третьем - Red Bull (248). Команда Williams - на последнем, 10-м месте (7).

Гран-при России "Формулы-1" традиционно проводится в Сочи на "Сочи Автодроме". Самая современная в РФ гоночная трасса проходит через Олимпийский парк. Впервые гонка здесь прошла в 2014 году.

Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2020 годы. В 2017 году контракт был продлен до 2025 года.

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Тэги: РОССИЯ, АВТОСПОРТ, F1, КВАЛИФИКАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]