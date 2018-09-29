УМК получит 2 млн манатов на мероприятия по популяризации Азербайджана в мире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Управлению мусульман Кавказа 2 млн манатов, в целях обеспечения продолжения мероприятий по популяризации в мире Азербайджана как пространства межкультурного и межрелигиозного диалога.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.

Средства будут выделены из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год Резервного фонда президента страны.