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Внешняя политика 29.09.2018 20:00

УМК получит 2 млн манатов на мероприятия по популяризации Азербайджана в мире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Управлению мусульман Кавказа 2 млн манатов, в целях обеспечения продолжения мероприятий по популяризации в мире Азербайджана как пространства межкультурного и межрелигиозного диалога.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.

Средства будут выделены из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год Резервного фонда президента страны.

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Тэги: ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ, УМК, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]