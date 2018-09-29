Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9799 RUR   0.0259 GBR   2.2243 TRY   0.2847

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 26° Завтра 18° 26° 1 Окт 17° 26° 2 Окт 18° 27°

СНГ 29.09.2018 20:20

Москва подтверждает готовность работать со всеми ключевыми силами Ливии для единства этой страны

По инициативе ливийской стороны в субботу состоялся телефонный разговор спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова с главой "временного правительства" Ливии (штаб-квартира в г.Эль-Бейда на востоке страны) Абдаллой Тини.

"В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации в Ливии, а также нынешнее состояние и перспективы российско-ливийских отношений, включая активизацию политического диалога. При этом А.Тини подчеркивал особую значимость и востребованность содействия дружественной России усилиям ливийцев в интересах скорейшей стабилизации обстановки в их собственной стране", - сообщил МИД РФ.

По его информации, "с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета ливийского государства, а также готовность и далее работать во имя достижения этой цели в контактах со всеми ключевыми ливийскими политическими и региональными силами".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛИВИЯ, КОНТАКТЫ


Похожие новости


Патрушев обсудил с главой МИД Ливии проблематику внутриливийского урегулирования и борьбу с терроризмом Генсек НАТО призвал Россию не следовать "сирийскому сценарию" в Ливии и оказать содействие ООН в нормализации ситуации Москва рассмотрит вопрос об участии в операциях в Ираке и Ливии при поступлении просьб из этих стран - МИД РФ Путин: Обама допустил в Ливии те ошибки, которые критиковал применительно к Ираку В ЕС считают крайне важным сотрудничество с Россией по урегулированию ситуации в Ливии Россия готова на основе инициативы Египта по Ливии рассматривать дальнейшие шаги СБ ООН по борьбе против терроризма - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]