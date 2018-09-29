Москва подтверждает готовность работать со всеми ключевыми силами Ливии для единства этой страны

По инициативе ливийской стороны в субботу состоялся телефонный разговор спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова с главой "временного правительства" Ливии (штаб-квартира в г.Эль-Бейда на востоке страны) Абдаллой Тини.

"В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации в Ливии, а также нынешнее состояние и перспективы российско-ливийских отношений, включая активизацию политического диалога. При этом А.Тини подчеркивал особую значимость и востребованность содействия дружественной России усилиям ливийцев в интересах скорейшей стабилизации обстановки в их собственной стране", - сообщил МИД РФ.

По его информации, "с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета ливийского государства, а также готовность и далее работать во имя достижения этой цели в контактах со всеми ключевыми ливийскими политическими и региональными силами".