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Дальнее зарубежье 29.09.2018 20:56

В Дамаске полагаются на содействие Москвы в возвращении сирийских беженцев на родину - глава МИД Сирии

Сирия рассчитывает на помощь России в возвращении беженцев на родину, сообщил, выступая в субботу на Генассамблее ООН глава сирийского МИД Валид Муаллем.

"Благодаря помощи России Сирия не пожалеет усилий для того, чтобы содействовать возвращению беженцев и обеспечить их первостепенные нужды", - сказал он, отметив, что "сейчас ситуация в стране более стабильная и безопасная", и что "созданы все условия для возвращения беженцев в страну".

По словам министра, "недавно был создан специальный комитет по координации возвращения беженцев, и мы выступили с призывом к международному сообществу и гуманитарным организациям оказать содействие для их возвращения".

При этом В.Муаллем выступил с обвинениями в адрес некоторых западных стран, указав на то, что они "препятствуют возвращению беженцев на родину, порождая среди них иррациональные страхи, политизируя чисто гуманитарный вопрос, используя их в качестве разменной монеты для достижения их политических целей".

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Тэги: СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, РОССИЯ, НАДЕЖДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]