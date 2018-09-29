В Дамаске полагаются на содействие Москвы в возвращении сирийских беженцев на родину - глава МИД Сирии

Сирия рассчитывает на помощь России в возвращении беженцев на родину, сообщил, выступая в субботу на Генассамблее ООН глава сирийского МИД Валид Муаллем.
"Благодаря помощи России Сирия не пожалеет усилий для того, чтобы содействовать возвращению беженцев и обеспечить их первостепенные нужды", - сказал он, отметив, что "сейчас ситуация в стране более стабильная и безопасная", и что "созданы все условия для возвращения беженцев в страну".
По словам министра, "недавно был создан специальный комитет по координации возвращения беженцев, и мы выступили с призывом к международному сообществу и гуманитарным организациям оказать содействие для их возвращения".
При этом В.Муаллем выступил с обвинениями в адрес некоторых западных стран, указав на то, что они "препятствуют возвращению беженцев на родину, порождая среди них иррациональные страхи, политизируя чисто гуманитарный вопрос, используя их в качестве разменной монеты для достижения их политических целей".
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