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Дальнее зарубежье 29.09.2018 17:20

Родственники Франко просят у испанского Минюста разрешения перезахоронить его останки в соборе в центре Мадрида в случае эксгумации

Семья Франсиско Франко, правившего Испанией в период с 1939 по 1975 гг., хотела бы перезахоронить его останки в крипте собора Альмудена в Мадриде, в случае, если его останки будут эксгумированы из могилы в мавзолее в Долине Павших.

По сообщению испанской газеты "Расон", соответствующую просьбу передали в министерство юстиции Испании внуки Ф.Франко. При этом это обращение сопровождено объяснением из 12 пунктов, почему они выступают против эксгумации.

Ранее в правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Ф.Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, при этом пообещали провести эту процедуру с уважением и достоинством.

В то же время в правительстве хотели бы избежать, чтобы новое место захоронения превратилось в место паломничества франкистов.

Собор Альмудена находится в самом центре Мадрида. В нем проходят государственные церемонии похорон и религиозные службы. В частности там провожали скончавшегося в 2014 году бывшего председателя испанского правительства Адольфо Суареса и жертв терактов 11 марта 2004 года в Мадриде.

У семьи Франко, между тем, есть пантеон в мадридском районе Пардо. Там захоронена Кармен Поло, супруга Ф.Франко.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФРАНКО, РОДСТВЕННИКИ, ПРОСЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]