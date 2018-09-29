Вопрос установления границы между Ингушетией и Чечней решался без третьей стороны - Евкуров

Решение о заключении соглашения между Ингушетией и Чеченской республикой принято властями двух регионов самостоятельно, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров во время расширенного совещании правительства в Магасе, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Мы договорились, определились с границей без третьей стороны. Мы нашли в себе силы закрыть эту тему. Никто не заставлял нас это делать", - сказал ингушский лидер.

При этом он отметил, что чеченская сторона уступила Ингушетии 1 тыс. 890 гектаров и взамен получила такую же площадь.

"В итоге мы выровняли границу, клин, который там был. Дальше мы пошли по сложившейся линии границы, которая принималась до нас, в 1990-х годах, когда Чечено-Ингушетия развалилась, и мы приняли решение остаться в составе Российской Федерации. На это обращаю внимание", - сказал Ю.-Б. Евкуров.

По его словам, у любого начинания, тем более, когда речь идет о границах, находятся как сторонники, так и противники.

"В этом случае то же самое, здесь нет ничего сверхъестественного, удивительного или же требующего кардинального изменения. Для тех, кто искренне считает, что это правильный шаг, объяснять нечего. Для тех, кто полагает, что мы где-то там уступили исторические земли, надо внятно и понятно объяснять, что ни мы, ни наша братская республика ничего не уступила, а пошли, как было установлено в 1990-х годах ", - разъяснил лидер региона.

Глава Ингушетии подчеркнул, что двусторонне соглашение будет реализовано и закреплено в установленном порядке. Кроме того, он пояснил, что посты на внутренних дорогах между республиками будут демонтированы.

В среду главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об установлении границы между двумя субъектами РФ, предусматривающее равноценный обмен территориями. Это решение неоднозначно было воспринято жителями республики. Десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в столицу республики Магас и городе Сунжа. Основным требованием собравшихся стало разъяснить решения властей Чечни и Ингушетии о подписании соглашения об установлении границ между двумя субъектами Федерации.

В рамках соглашения Чечня передала Ингушетии часть земель Надтеречного района. В дальнейшем экономическим развитием этого участка будет заниматься администрация Сунженского района Ингушетии.

Как сообщал журналистам министр сельского хозяйства Ингушетии Хизир Галаев, в рамках соглашения Ингушетия передала Чечне 1 тыс. 290 га пахотных земель и такую площадь республика получила в Надтеречном районе Чечни. Речь идет о территории рядом с сельским поселением Аки-Юрт Малгобекского района Ингушетии. Остальные 600 га - пастбища, предгорье - Ингушетия получила из Надтеречного района Чечни. Соответственно, часть равноценной территории в Сунженском районе Ингушетии переданы Чечне для выравнивания клина.