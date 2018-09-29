Гонки Формулы 1 в Сочи будут проводиться, как минимум, до 2025 года

Контракт с организаторами Формулы 1 Россия подписала до 2025 года, сказал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак журналистам в Сочи в субботу.
Он отметил, что на сегодняшней встрече с организаторами Формулы 1 обсуждали подготовку Гран-При России в Сочи.
"На сегодняшний день оценка подготовки российского этапа Формулы 1 позитивная",- подчеркнул вице-премьер.
По его словам, Формула 1 - это экстремальная гонка, где все может быть. План подготовки и проведения гонок предполагает ряд всевозможных рисков: аварий, пожаров и прочего, что присутствует на соревнованиях.
"Надеюсь, что все пройдет нормально, мы уже четыре гонки провели и почти все риски присутствовали и с ними быстро справлялись. Важно не то, что есть авария или нет аварии. А важно, то, как мы умеем на это реагировать и минимизировать последствия. Команда готова к проведению российского этапа Формулы 1", - заверил Д.Козак.
По его словам, в России есть любители автомобильного спорта, которые планируют создать российскую команду Формулы 1.
"Этот вопрос не имеет прямого отношения к государству. Но есть состоятельные российские бизнесмены, которые готовы в это (создание российской команды - ИФ) инвестировать, в это вложиться. А мы будем их всячески морально поддерживать", - добавил вице-премьер правительства РФ.
В Сочи с 28 по 30 сентября проводится пятый Гран-При России Формулы 1.
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