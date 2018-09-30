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Дальнее зарубежье 30.09.2018 10:18

Глава МВД США не исключил применения морской блокады против РФ, чтобы вытеснить российские энергоресурсы с мирового рынка

Министр внутренних дел США Райан Зинке не исключает морской блокады России на Ближнем Востоке, чтобы препятствовать ее энергетической политике в регионе, сообщает интернет-издание Washington Examiner.

"У США есть возможность - благодаря нашим ВМС - гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и в случае необходимости заблокировать их... чтобы их энергоносители не попали на рынок", - сказал Р.Зинке, выступая в Питтсбурге.

Он приехал туда, чтобы объяснить, почему технология гидравлического разрыва или фрекинга и сланцевый бум в энергетике дал США преимущество перед их конкурентами, Россией и Ираном, уменьшив зависимость Америки от иностранных источников энергии.

Министр считает, что причина, по которой Россия пришла на Ближний Восток - это торговля энергоресурсами.

В публикации говорится, что США рассматривает возможность экономического давления на Россию и Иран.

"Экономический вариант в отношении Ирана и России, в сущности, заключается в том, чтобы оказывать давление и вытеснять их энергоресурсы", - сказал Р.Зинке.

"Мы способны это сделать, потому что США - это крупнейший производитель нефти и газа", - сказал он.

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Тэги: США, РОССИЯ, НЕФТЬ, БЛОКАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]