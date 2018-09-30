Глава МВД США не исключил применения морской блокады против РФ, чтобы вытеснить российские энергоресурсы с мирового рынка

Министр внутренних дел США Райан Зинке не исключает морской блокады России на Ближнем Востоке, чтобы препятствовать ее энергетической политике в регионе, сообщает интернет-издание Washington Examiner.
"У США есть возможность - благодаря нашим ВМС - гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и в случае необходимости заблокировать их... чтобы их энергоносители не попали на рынок", - сказал Р.Зинке, выступая в Питтсбурге.
Он приехал туда, чтобы объяснить, почему технология гидравлического разрыва или фрекинга и сланцевый бум в энергетике дал США преимущество перед их конкурентами, Россией и Ираном, уменьшив зависимость Америки от иностранных источников энергии.
Министр считает, что причина, по которой Россия пришла на Ближний Восток - это торговля энергоресурсами.
В публикации говорится, что США рассматривает возможность экономического давления на Россию и Иран.
"Экономический вариант в отношении Ирана и России, в сущности, заключается в том, чтобы оказывать давление и вытеснять их энергоресурсы", - сказал Р.Зинке.
"Мы способны это сделать, потому что США - это крупнейший производитель нефти и газа", - сказал он.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 80 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев соболезнует в связи с многочисленными жертвами из-за цунами в Индонезии
УМК получит 2 млн манатов на мероприятия по популяризации Азербайджана в мире
FMO может выделить до 13,5 млн евро норвежской Scatec Solar на строительство СЭС в Украине
Азербайджан отправляет экспортную миссию в Казахстан
AzerGold передало Генпрокуратуре Азербайджана всю информацию о компаниях, занимающихся незаконной добычей драгметаллов в Карабахе
В США скончался исполнитель блюза Отис Раш
В ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Сумгаите погибли 2 и пострадали 15 человек – Минздрав
Гонки Формулы 1 в Сочи будут проводиться, как минимум, до 2025 года
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в IX азербайджано-российском межрегиональном форуме
Услуга SIP-телефонии от «AzerTelecom» для корпоративных клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»