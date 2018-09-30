Угроза взрыва в Басманном районе Москвы не подтвердилась, эвакуации из здания ночного клуба не было - источник

Информация об угрозе взрыва в здании ночного клуба в центре Москвы не подтвердилась, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
"Проверка завершена, информация по угрозе не подтверждается",- сказал собеседник агентства.
Эвакуация не проводилась, добавил он.
Ранее сообщалось, что по адресу Нижний Сусальный переулок, д.5, стр.26, поступила анонимная информация об угрозе взрыва в административном здании, где располагаются магазин, ресторан и ночной клуб.
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