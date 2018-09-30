Угроза взрыва в Басманном районе Москвы не подтвердилась, эвакуации из здания ночного клуба не было - источник

Информация об угрозе взрыва в здании ночного клуба в центре Москвы не подтвердилась, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Проверка завершена, информация по угрозе не подтверждается",- сказал собеседник агентства.

Эвакуация не проводилась, добавил он.

Ранее сообщалось, что по адресу Нижний Сусальный переулок, д.5, стр.26, поступила анонимная информация об угрозе взрыва в административном здании, где располагаются магазин, ресторан и ночной клуб.