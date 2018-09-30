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СНГ 30.09.2018 10:51

Угроза взрыва в Басманном районе Москвы не подтвердилась, эвакуации из здания ночного клуба не было - источник

Информация об угрозе взрыва в здании ночного клуба в центре Москвы не подтвердилась, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Проверка завершена, информация по угрозе не подтверждается",- сказал собеседник агентства.

Эвакуация не проводилась, добавил он.

Ранее сообщалось, что по адресу Нижний Сусальный переулок, д.5, стр.26, поступила анонимная информация об угрозе взрыва в административном здании, где располагаются магазин, ресторан и ночной клуб.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, ВЗРЫВ, УГРОЗА, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]