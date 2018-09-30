Президент Туркменистана выступил с инициативой о проведении 2019 года под знаком мира и доверия

Нынешняя сессия Генеральной Ассамблеи проходит на фоне непростых тенденций в международной политике, отметил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Штаб-квартире Организации в Нью-Йорке, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
"Несмотря на усилия мирового сообщества, в первую очередь, в лице ООН, ситуация в ряде регионов земного шара продолжает оставаться сложной, наблюдается расширение конфликтогенных зон и одновременно снижение общего уровня доверия и взаимопонимания во взглядах на пути и перспективы глобального развития", - сказал Г.Бердымухамедов.
Президент подчеркнул, что в этих условиях вопрос обеспечения всеобщей, прочной и долгосрочной безопасности встаёт перед нами со всей очевидностью и остротой, накладывая на каждое государство ответственность за судьбы мира.
По словам Г.Бердымухамедова, главную и решающую роль в сохранении основ международного порядка на принципах взаимоуважения, равноправия, мирного, политического диалога призвана сыграть ООН. Правомерность этой миссии ООН не может быть подвергнута сомнению. ООН - это единственная универсальная международная организация, призванная обеспечивать многостороннее взаимодействие во имя упрочения международной безопасности и устойчивого развития.
Учитывая, что нынешняя сессия Генеральной Ассамблеи призвана содействовать преодолению кризиса доверия и укрепить взаимопонимание государств-членов, президент Туркменистана выдвинул инициативу о проведении 2019 года под знаком мира и доверия, отмечает информагентство.
"Наша инициатива предполагает выработку конкретных мер, направленных на снижение напряжённости, мирное, политико-дипломатическое разрешение споров и противоречий, принятие на этот счёт ответственных и взвешенных решений", - подчеркнул Г.Бердымухамедов.
Ранее сообщалось, что правительственная делегация во главе с президентом Туркменистана Г.Бердымухамедовым начала свой рабочий визит в Нью-Йорк для участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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