Число жертв цунами в Индонезии может достичь нескольких тысяч - СМИ

Число погибших от цунами и землетрясения в индонезийском города Палу достигло 832 человек, сообщает в воскресенье газета "Гардиан" со ссылкой на вице-президента страны Юсуфа Каллу.
Ю.Калла отметил, что "число жертв может возрасти до нескольких тысяч". Ранее в СМИ сообщалось о гибели свыше 400 человек.
Геологическая служба США (USGS) сообщала, что в Индонезии на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр зафиксированного в 13:02 мск в пятницу землетрясения имел координаты -0.21 градуса южной широты и 119.89 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "уничтожающее".
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