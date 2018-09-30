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Дальнее зарубежье 30.09.2018 11:54

Число жертв цунами в Индонезии может достичь нескольких тысяч - СМИ

Число погибших от цунами и землетрясения в индонезийском города Палу достигло 832 человек, сообщает в воскресенье газета "Гардиан" со ссылкой на вице-президента страны Юсуфа Каллу.

Ю.Калла отметил, что "число жертв может возрасти до нескольких тысяч". Ранее в СМИ сообщалось о гибели свыше 400 человек.

Геологическая служба США (USGS) сообщала, что в Индонезии на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр зафиксированного в 13:02 мск в пятницу землетрясения имел координаты -0.21 градуса южной широты и 119.89 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "уничтожающее".

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЦУНАМИ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]