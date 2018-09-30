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Дальнее зарубежье 30.09.2018 12:46

Минобороны Афганистана сообщает о ликвидации 85 экстремистов

На востоке Афганистана в результате атак ВВС Афганской национальной армии (АНА) убито 27 боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщает в воскресенье пресс-центр министерства обороны Афганистана.

Террористы были ликвидированы на территории уезда Хугьяни провинции Нангархар. В ходе авиаудара также было уничтожено одно убежище боевиков, говорится в сообщении.

В другом сообщении военного ведомства Афганистана говорится о ликвидации в ходе войсковой операции в уезде Нахар Сарадж провинции Гильменд, на юге страны 20 боевиков антиправительственных сил.

Всего, по данным военного ведомства Афганистана, за прошедшие сутки в разных частях страны ликвидировано 85 экстремистов.

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Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]