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СНГ 30.09.2018 13:56

В России осужденные беременные женщины, подростки и инвалиды получат усиленный рацион питания

Федеральная служба исполнения наказаний вводит усиленный рацион питания для заключенных в колониях и следственных изоляторах беременных женщин, подростков и инвалидов, в воскресенье вступил в силу соответствующий приказ Минюста.

"Приказом для подозреваемых, обвиняемых и осужденных беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предусмотрены повышенные нормы питания", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

В нем отмечается, что также устанавливается рацион питания для осужденных и подследственных "в случаях, если приготовление горячей пищи невозможно, и нормы замены одних продуктов питания другими".

"Приказ учитывает рекомендуемые Минздравом России нормы лечебного питания (среднесуточных наборов основных пищевых продуктов) для беременных и кормящих женщин в родильных домах и детей различных возрастных групп в детских больницах", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве не уточнили, какими конкретно продуктами будут дополнительно снабжаться перечисленные категории заключенных, отметив лишь, что приказ подготовлен в рамках реализации постановления правительства РФ от 18.04.2018 № 471.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]