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СНГ 30.09.2018 15:05

Премьер Армении ждет с визитом Путина в 2019 году

Премьер Армении Никол Пашинян надеется на подписание с Россией нового пакета соглашений.

"Считаю, что будет правильным, чтобы президент России посетил Армению в 2019 году", - сказал Н.Пашинян журналистам в воскресенье.

"До визита Владимира Путина в Армению подготовим и надеемся подписать серьезный пакет соглашений", - добавил он.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]