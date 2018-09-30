Премьер Армении ждет с визитом Путина в 2019 году

Премьер Армении Никол Пашинян надеется на подписание с Россией нового пакета соглашений.

"Считаю, что будет правильным, чтобы президент России посетил Армению в 2019 году", - сказал Н.Пашинян журналистам в воскресенье.

"До визита Владимира Путина в Армению подготовим и надеемся подписать серьезный пакет соглашений", - добавил он.