Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9799 RUR   0.0259 GBR   2.2243 TRY   0.2847

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 32° Завтра 17° 26° 2 Окт 18° 27° 3 Окт 18° 27°

Карабахский конфликт 30.09.2018 15:33

Встреча Алиев-Пашинян пока не планируется

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не планирует отдельной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по карабахскому урегулированию.

"Встреча не планируется, но мы договорились (в Душанбе - ИФ), что будем иметь постоянную связь", - сказал Н.Пашинян журналистам в воскресенье.

"Завтра мы проинформируем сопредседателей Минской группы ОБСЕ о договоренности премьера Армении и президента Азербайджана полностью сохранять режим перемирия", - сказал премьер.

Он также отметил, что президент Азербайджана оставил впечатление "нормального, образованного человека".

"Мы нормально пообщались", - сказал Н.Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГЛАВЫ, КОНТАКТЫ


Похожие новости


Лидеры Азербайджана и Армении договорились о выработке механизмов по установлению оперативной связи Пашинян заявил о договоренности с президентом Азербайджана создать "оперативную связь" Армения за сутки нарушила режим прекращения огня 94 раза – Минобороны Азербайджана Ереван рассчитывает на конкретные результаты в случае встречи лидеров Армении и Азербайджана - МИД Армения за сутки нарушила режим прекращения огня 91 раз – Минобороны Азербайджана Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]