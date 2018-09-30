Встреча Алиев-Пашинян пока не планируется

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не планирует отдельной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по карабахскому урегулированию.
"Встреча не планируется, но мы договорились (в Душанбе - ИФ), что будем иметь постоянную связь", - сказал Н.Пашинян журналистам в воскресенье.
"Завтра мы проинформируем сопредседателей Минской группы ОБСЕ о договоренности премьера Армении и президента Азербайджана полностью сохранять режим перемирия", - сказал премьер.
Он также отметил, что президент Азербайджана оставил впечатление "нормального, образованного человека".
"Мы нормально пообщались", - сказал Н.Пашинян.
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