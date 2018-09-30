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СНГ 30.09.2018 16:27

Внеочередные выборы в парламент Армении могут пройти в этом году - премьер

Премьер Армении Никол Пашинян не исключает проведения внеочередных парламентских выборов до конца 2018 года.

"Не исключено до конца года", - сказал Н.Пашинян, отвечая на вопросы журналистов о возможных сроках проведения выборов.

По его словам, в скором времени начнутся обсуждения с парламентскими силами.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]