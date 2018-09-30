Внеочередные выборы в парламент Армении могут пройти в этом году - премьер

Премьер Армении Никол Пашинян не исключает проведения внеочередных парламентских выборов до конца 2018 года.

"Не исключено до конца года", - сказал Н.Пашинян, отвечая на вопросы журналистов о возможных сроках проведения выборов.

По его словам, в скором времени начнутся обсуждения с парламентскими силами.