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ТЭК 30.09.2018 17:41

Пашинян обсудил с главой "Росатома" продление сроков эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС

Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с гендиректором корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в воскресенье в Ереване заявил о важности дальнейшего развития энергетического сотрудничества с Россией.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, Н.Пашинян отметил, что Ереван считает чрезвычайно важным развитие атомной энергетики.

"Н.Пашинян выразил надежду, что взаимодействие с Россией в этом направлении будет продолжено более эффективно. Был обсужден процесс работ по продлению сроков эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС", - отметили в пресс-службе.

Со своей стороны А.Лихачев заявил, что программа Армянской АЭС является одной из важнейших в сфере энергетического сотрудничества с Ереваном, отметив, что все работы проводятся в установленные сроки.

В конце июля Н.Пашинян сообщал, что Армения надеется продлить срок эксплуатации атомной электростанции до 2040 года, и до этого попытаться строить новую АЭС.

"И я надеюсь, что Россия нам поможет в этом вопросе. Потому что, к сожалению, на данный момент у нас недостаточно финансовых средств, чтобы мы сейчас самостоятельно начали этот процесс. Но если наши коллеги из России помогут нам, мы с удовольствием, и мы очень заинтересованы в этой теме", - сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, АЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]