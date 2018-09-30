Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с гендиректором корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в воскресенье в Ереване заявил о важности дальнейшего развития энергетического сотрудничества с Россией.
Как сообщает пресс-служба правительства республики, Н.Пашинян отметил, что Ереван считает чрезвычайно важным развитие атомной энергетики.
"Н.Пашинян выразил надежду, что взаимодействие с Россией в этом направлении будет продолжено более эффективно. Был обсужден процесс работ по продлению сроков эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС", - отметили в пресс-службе.
Со своей стороны А.Лихачев заявил, что программа Армянской АЭС является одной из важнейших в сфере энергетического сотрудничества с Ереваном, отметив, что все работы проводятся в установленные сроки.
В конце июля Н.Пашинян сообщал, что Армения надеется продлить срок эксплуатации атомной электростанции до 2040 года, и до этого попытаться строить новую АЭС.
"И я надеюсь, что Россия нам поможет в этом вопросе. Потому что, к сожалению, на данный момент у нас недостаточно финансовых средств, чтобы мы сейчас самостоятельно начали этот процесс. Но если наши коллеги из России помогут нам, мы с удовольствием, и мы очень заинтересованы в этой теме", - сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
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