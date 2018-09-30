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Дальнее зарубежье 30.09.2018 16:00

СПЧ ООН выбрал нового докладчика по ситуации с правами человека в Белоруссии

Анаис Марин выбрана новым специальным докладчиком ООН по вопросу о ситуации в области прав человека в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте Совета по правам человека ООН.

Решение о назначении нового спецдокладчика было принято Советом 28 сентября в Женеве.

На пост спецдокладчика также претендовали Штейнар Гил (Норвегия), Сатвиндер Джасс (Великобритания), Валери Можи (Франция), Даниель Меконнен (Эритрия), Петр Роман (Румыния), Джон Джозеф Райан (Ирландия) и Эндрю Уилсон (Великобритания).

В июле текущего года Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси и продлил на год мандат спецдокладчика.

Беларусь не признает мандат специального докладчика ООН и отказывается с ним сотрудничать.

Пост спецдокладчика по Беларуси с 2012 года занимал Миклош Харасти.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ООН, ДОКЛАДЧИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]