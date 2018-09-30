СПЧ ООН выбрал нового докладчика по ситуации с правами человека в Белоруссии

Анаис Марин выбрана новым специальным докладчиком ООН по вопросу о ситуации в области прав человека в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте Совета по правам человека ООН.
Решение о назначении нового спецдокладчика было принято Советом 28 сентября в Женеве.
На пост спецдокладчика также претендовали Штейнар Гил (Норвегия), Сатвиндер Джасс (Великобритания), Валери Можи (Франция), Даниель Меконнен (Эритрия), Петр Роман (Румыния), Джон Джозеф Райан (Ирландия) и Эндрю Уилсон (Великобритания).
В июле текущего года Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси и продлил на год мандат спецдокладчика.
Беларусь не признает мандат специального докладчика ООН и отказывается с ним сотрудничать.
Пост спецдокладчика по Беларуси с 2012 года занимал Миклош Харасти.
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