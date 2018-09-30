Нынешний урожай винограда в Грузии может оказаться рекордным за три десятилетия

Урожай винограда в Грузии, который в этом году ожидался в объеме не менее 200 тыс. тонн, а на его переработку планировалось направить 150 тыс. тонн, судя по всему, к концу страды значительно превысят прогнозируемые показатели.
Как сообщает в воскресенье Национальное агентство вина, в Кахетии, главном виноградарском регионе Грузии, где "ртвели (сбор и заготовка винограда - ИФ) вступило в завершающую фазу, переработка винограда и доходы фермеров уже достигли рекордных показателей за последние почти 30 лет".
"На сегодняшний день в Кахетии винодельческие предприятия приняли и переработали 180 тыс. тонн винограда (в основном, сортов "Ркацители", "Саперави" и "Кахури мцване"), доходы же фермеров достигли 245 млн лари (около $94 млн по текущему курсу)", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в настоящее время ртвели с Восточной Грузии перемещается на запад страны, в том числе уже пришел в северную его часть - регион Рача-Лечхуми, где выращивают уникальные сорта красного винограда "Александроули" и "Муджуретули", из которых производят известное вино "Хванчкару".
Согласно предварительным данным, в этом году ожидается получить около 1500 тонн винограда этих сортов, которые произрастают только лишь в микрозоне Рача.
В Грузии сохранены более 500 видов виноградной лозы. В 2018 году впервые за последние годы правительство отказалось от субсидирования виноградарей и винных компаний, поскольку увеличивающийся спрос на грузинское вино на внешних рынках побуждает производителей наращивать закупки винограда.
Как заявлял перед началом ртвели министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, "в условиях чистой рыночной экономики будет формироваться как цена винограда, так и принципы поставок, и вмешательство в это государства излишне".
По данным Национальной службы статистики, в 2017 году урожай винограда в Грузии составил 180,8 тыс. тонн, что на 13,6% больше, чем в 2016 году.
В прошлом году республика экспортировала в 53 страны 76,7 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра) - в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Крупнейшим импортером грузинского вина является Россия, поставки на рынок которой в 2017 году выросли на 76% - до 47 млн 778,9 тыс. бутылок (62,3% общего объема экспорта).
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