США осуществляли переподготовку террористов ИГ, считает глава МИД Сирии

Глава МИД Сирии Валид Муаллем обвинил американский военный контингент в осуществлении переподготовки боевиков террористической организации "Исламское государство" на базе Эт-Танф.

"Наша практика показывает, что они собирают остатки ИГИЛ на этой базе и проводят их переподготовку, чтобы потом послать их воевать с сирийской армией. Зачем? Затем, что они хотят затянуть сирийский кризис в интересах Израиля", - сказал он в интервью телеканалу RT.

В.Муаллем подчеркнул, что эти усилия не увенчаются успехом.

"Я хочу им сказать, что это напрасные усилия, что это нереально, что это носит агрессивный характер. Они уже пробовали посылать группы к Пальмире, где эти группы были уничтожены", - сказал он.