Алишер Усманов, который недавно продал 30%-ный пакет акций лондонского клуба "Арсенал" его основному владельцу Стену Кронке, может присоединиться к проекту своего давнего партнера Фархада Мошири, инвестора ливерпульского "Эвертона".

"Вот у меня друг есть, который владеет клубом "Эвертон" (...). "Эвертон" пока еще далек от того, где он должен быть. Ему тоже будем помогать. А как же. Это же клуб моего друга!", - сказал А.Усманов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

На вопрос, планирует ли он становиться акционером "Эвертона", А.Усманов ответил: "Не знаю. Могу и стать".

"Это же сопряжено с огромным количеством нюансов. Начиная от сегодняшней ситуации, потому что в Великобритании спорт - чересчур политическая, так сказать, сфера. Там огромное напряжение же сегодня вообще в бизнесе. Поэтому неизвестно", - сказал А.Усманов.

Как сообщалось, в августе этого года компания Red and White Securities А.Усманова продала 30,05% акций Arsenal Holdings Plc за 550 млн фунтов стерлингов. Тем самым будет положен конец спорам двух бизнесменов о контроле над клубом. Ранее А.Усманов рассчитывал увеличить свой пакет и делал предложение С.Кронке, но тот отказывался от переговоров.

"Он (основной владелец "Арсенала" С.Кронке - ИФ) предложил сделать так: либо я у него покупаю, а если он не продает, значит, по логике я должен продавать, я же миноритарий, я подумал, что этот человек все равно будет контролировать клуб. С финансовой точки зрения это была прекрасная инвестиция с хорошей долей прибыли, очень хорошей, можно сказать", - рассказал А.Усманов, добавив, что направит ее на поддержку "самому моему первому любимому клубу, "Пахтакору".

"Благодаря тому, что десять лет я был акционером "Арсенала", я прекрасно сейчас осведомлен, как надо строить спортивные футбольные клубы. И там, где эти мои концепции будут поддерживать, туда я и пойду. Вот. Это может быть и английский клуб, это может быть и европейский клуб...", - заключил А.Усманов.