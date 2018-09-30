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Дальнее зарубежье 30.09.2018 21:03

Британский принц Майкл посетил Москву, несмотря на запрет для членов королевской семьи - газета

Принц Кентский Майкл в сентябре посещал Москву, нарушив запрет на посещение России членами британской королевской семьи после инцидента в Солсбери, пишет в воскресенье газета "Сан".

"Он уехал в Россию 19 сентября на открытие в Москве школы Brookes - в то время, когда были названы имена двух российских агентов, совершивших атаку (в Солсбери)", - сообщает издание.

Принц Майкл Кентский многократно посещал Россию, имеет родственные связи с династией Романовых, о чем, в частности, свидетельствует его внешнее сходство с Николаем II. Участвует в восстановлении памятников архитектуры в Москве и Петербурге, деревянных храмов в России, курирует другие благотворительные программы в РФ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРИНЦ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]