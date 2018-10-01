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Дальнее зарубежье 01.10.2018 12:49

Южная Корея начала разминирование границы с КНДР

Южнокорейские саперы приступили к разминированию двух участков сухопутной границы Южной Кореи с КНДР, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным АП, это первое совместное мероприятие двух стран по снижению напряженности за последние десять лет.

Агентство отмечает, что разминирование проходит в соответствии с договоренностями Южной Кореи и КНДР о снижении напряженности.

Сухопутная граница между двумя Корейскими государствами составляет 248 км. По информации АП, с южной стороны установлены, по меньшей мере, два миллиона мин.

При этом в Минобороны Южной Корее сообщили, что пока не могут подтвердить, начала ли Северная Корея работы по разминированию, и выразили надежду на начало саперных работ со стороны северокорейцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ГРАНИЦА, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]