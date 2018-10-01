Южная Корея начала разминирование границы с КНДР

Южнокорейские саперы приступили к разминированию двух участков сухопутной границы Южной Кореи с КНДР, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным АП, это первое совместное мероприятие двух стран по снижению напряженности за последние десять лет.

Агентство отмечает, что разминирование проходит в соответствии с договоренностями Южной Кореи и КНДР о снижении напряженности.

Сухопутная граница между двумя Корейскими государствами составляет 248 км. По информации АП, с южной стороны установлены, по меньшей мере, два миллиона мин.

При этом в Минобороны Южной Корее сообщили, что пока не могут подтвердить, начала ли Северная Корея работы по разминированию, и выразили надежду на начало саперных работ со стороны северокорейцев.