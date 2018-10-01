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СНГ 01.10.2018 13:01

Сеул не подтверждает, что задержание российского судна в Пусане связано с американскими санкциями против КНДР - российский консул

Южнокорейская сторона до сих пор не разъяснила причин задержания российского судна "Севастополь" в порту Пусана, вопрос о санкциях в контексте данного инцидента не поднимается, сообщил в понедельник "Интерфаксу" консул России в Пусане Роман Быков.

"Судно было задержано без объяснений причин. Было письмо министерства морских дел Республики Корея за подписью министра, где давалось указание местному их отделению задержать выход данного судна из порта до последующих указаний, которых пока что не поступило. Судно по-прежнему не может покинуть порт", - сказал Р.Быков, отметив, что российская сторона продолжает предпринимать усилия для прояснения ситуации и поддерживает контакты как с судовладельцем, так и с моряками.

Отвечая на вопрос агентства, увязывала ли южнокорейская сторона это задержание с тем, что компания "Гудзон", которой принадлежит судно, находится под американскими санкциями, консул сказал: "Вопрос санкций в каком-либо виде напрямую нигде не прописывался и никаких свидетельств того, что данное задержание связано именно с санкциями, нет. Это задержание произведено без указания причин".

Как сообщалось в субботу, российское судно "Севастополь", принадлежащее приморской компании "Гудзон", было задержано в южнокорейском порту Пусан. Судовладелец заявил, что судно задержано из-за введенных в отношении компании экономических санкций США. При этом он подчеркнул, что судно никогда не было в Северной Корее и никак с ней не связано. Судовладелец заявляет, что убытки компании в связи с инцидентом насчитывают миллионы долларов.

США ранее внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". По утверждениями американского минфина, попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.

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Тэги: РОССИЯ, ЮЖКОРЕЯ, СУДНО, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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