Суд в Москве продлил на два месяца арест обвиняемого в шпионаже норвежца Берга

Лефортовский суд Москвы до начала декабря оставил под арестом гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в России в шпионаже, передает корреспондент "Интерфакса".
"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Берга на два месяца, а всего на 12 месяцев, то есть до 5 декабря 2018 года", - огласила решение судья Анна Антипова.
Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела норвежца засекречены.
Ф.Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве. На следующий день Лефортовский суд санкционировал его арест.
Норвежцу предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ).
По версии следствия, он отправлял по почте завербованным иностранной разведкой россиянам деньги и разведывательные задания о сборе военных секретов.
По словам адвоката Ф.Берга Ильи Новикова, его подзащитный отрицает все обвинения и утверждает, что отправить конверты его просил знакомый из Осло, который говорил, что "деньги очень нужны человеку, для которого предназначены".
И.Новиков также не исключает, что в отношении норвежца могла быть совершена провокация.
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