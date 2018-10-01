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СНГ 01.10.2018 13:16

Суд в Москве продлил на два месяца арест обвиняемого в шпионаже норвежца Берга

Лефортовский суд Москвы до начала декабря оставил под арестом гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в России в шпионаже, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Берга на два месяца, а всего на 12 месяцев, то есть до 5 декабря 2018 года", - огласила решение судья Анна Антипова.

Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела норвежца засекречены.

Ф.Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве. На следующий день Лефортовский суд санкционировал его арест.

Норвежцу предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

По версии следствия, он отправлял по почте завербованным иностранной разведкой россиянам деньги и разведывательные задания о сборе военных секретов.

По словам адвоката Ф.Берга Ильи Новикова, его подзащитный отрицает все обвинения и утверждает, что отправить конверты его просил знакомый из Осло, который говорил, что "деньги очень нужны человеку, для которого предназначены".

И.Новиков также не исключает, что в отношении норвежца могла быть совершена провокация.

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Тэги: РОССИЯ, ИНОСТРАНЕЦ, ШПИОНАЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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