Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.0259 GBR   2.2141 TRY   0.2816

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 18° 26° 3 Окт 18° 27° 4 Окт 18° 27°

Регион 01.10.2018 12:47

США готовы выделить Грузии средства на модернизацию ВВС

США заявили о готовности выделить средства на модернизацию военной авиации Грузии, заявил в понедельник глава грузинского военного ведомства Леван Изория.

"Наш главный стратегический партнер, США выразили готовность выделить средства для улучшения авиационных возможностей", - сказал Л.Изория в понедельник на авиабазе под Тбилиси, где отмечается День авиации.

Министр отметил, что на этой неделе обсудит этот вопрос с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Встреча состоится в Брюсселе, где в рамках встречи глав минобороны стран Североатлантического альянса пройдет заседание комиссии НАТО-Грузия.

Со своей стороны премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что в Вооруженных силах страны при поддержке США начался процесс обновления и модернизации парка военных вертолетов. По его словам, этот процесс создаст базу для поэтапной замены устаревшей техники на современные летательные аппараты.

"В результате Грузия будет иметь вертолеты с высокими возможностями, которые смогут эффективно выполнять не только задачи министерства обороны, но и в случае необходимости принимать участие в спасательных и противопожарных операциях", - сказал премьер-министр, выступая на авиабазе.

В день авиации Минобороны Грузии представило на авиабазе закупленные во Франции средства ПВО.

"Отныне воздушное пространство Грузии будет более защищенным и эффективно контролируемым", - отметил М.Бахтадзе.

По данным Минобороны, техника была приобретена у компаний Thales LAS France SAS и MBDA и была доставлена в Грузию в сентябре.

Премьер-министр подчеркнул, что главной целью для Грузии является развитие боеспособных Вооруженных сил, которые будут соответствовать стандартам НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, МИНОБОРОНЫ, США, ВВС


Похожие новости


Глава Минобороны Грузии ожидает участия 30 стран в военных учениях в республике в 2019 году Грузия максимально приблизилась к стандартам НАТО по расходам на оборону - и.о. главы Минобороны Глава Минобороны Грузии заверил НАТО в отсутствии планов сокращения грузинского военного контингента в Афганистане Министр обороны Грузии анонсировал начало реализации новой совместной с США программы подготовки военнослужащих Грузия делает все для вступления в НАТО - министр обороны Министр обороны Азербайджана отправился на встречу со своими турецким и грузинским коллегами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]