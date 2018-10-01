Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.0259 GBR   2.2141 TRY   0.2816

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 18° 26° 3 Окт 18° 27° 4 Окт 18° 27°

СНГ 01.10.2018 12:38

Патрушев обсудил с султаном Брунея перспективы сотрудничества в сфере безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза РФ.

"Николай Патрушев и Хассанал Болкиах обсудили широкий спектр вопросов российско-брунейского сотрудничества, высоко оценили налаженный между Россией и Брунеем содержательный политический диалог, перспективы взаимодействия в области безопасности", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе сообщили о том, что Н.Патрушев провел встречу с председателем Совета национальной безопасности Брунея Халби Юссофом.

Стороны обсудили "вопросы противодействия пропаганде терроризма, перекрытию каналов финансирования экстремистской деятельности, обмену информации о деятельности террористических организаций", говорилось в сообщении.

"Также обсуждены существующие угрозы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, БРУНЕЙ, БЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


Патрушев: СБ РФ продолжит ориентировать ведомства на поиск похищенных картин из российских музеев Патрушев: Россия призвала страны ШОС поддержать проект резолюции Генассамблеи ООН о предотвращении конфликтов в киберпространстве Секретарь Совбеза РФ Патрушев: сложение потенциалов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН позволит выйти на новые источники роста Ложные звонки о минировании в РФ поступали из Турции, Украины, США и Японии - Патрушев Патрушев предупредил об опасных последствиях военной помощи США Украине Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]