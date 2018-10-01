Патрушев обсудил с султаном Брунея перспективы сотрудничества в сфере безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза РФ.
"Николай Патрушев и Хассанал Болкиах обсудили широкий спектр вопросов российско-брунейского сотрудничества, высоко оценили налаженный между Россией и Брунеем содержательный политический диалог, перспективы взаимодействия в области безопасности", - сообщили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе сообщили о том, что Н.Патрушев провел встречу с председателем Совета национальной безопасности Брунея Халби Юссофом.
Стороны обсудили "вопросы противодействия пропаганде терроризма, перекрытию каналов финансирования экстремистской деятельности, обмену информации о деятельности террористических организаций", говорилось в сообщении.
"Также обсуждены существующие угрозы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавили в пресс-службе.
Премьер Черногории посетит Азербайджан с визитом до конца 2018 года – диписточник
В Азербайджане предлагают провести определенные реформы в преддверии очередных муниципальных выборов в 2019 году
Азербайджан и ЕС на текущей неделе обсудят политический блок нового соглашения о стратегическом партнерстве
БТА отбирает перевозчиков для еще 7 автобусных маршрутов в Баку
Основная выручка Азербайджана в январе-августе 2018г от ненефтяного экспорта пришлась на томаты, золото и полиэтилен
Газпром продал 71% импортера российского газа в Турцию Bosphorus Gaz
В ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда в Баку погиб один человек, еще семеро получили ранения – Минздрав
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-августе 2018г увеличили операции посредством банковских карт на 26%
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Гейчае открылся новый дилерский магазин Bakcell
Взять кредит в "AccessBank"-е просто как дважды два!
Бакинская Высшая школа нефти и Китайский нефтяной университет в Пекине заключили Соглашение о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»