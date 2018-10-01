Патрушев обсудил с султаном Брунея перспективы сотрудничества в сфере безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза РФ.

"Николай Патрушев и Хассанал Болкиах обсудили широкий спектр вопросов российско-брунейского сотрудничества, высоко оценили налаженный между Россией и Брунеем содержательный политический диалог, перспективы взаимодействия в области безопасности", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе сообщили о том, что Н.Патрушев провел встречу с председателем Совета национальной безопасности Брунея Халби Юссофом.

Стороны обсудили "вопросы противодействия пропаганде терроризма, перекрытию каналов финансирования экстремистской деятельности, обмену информации о деятельности террористических организаций", говорилось в сообщении.

"Также обсуждены существующие угрозы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавили в пресс-службе.