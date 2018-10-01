Средняя цена нефти марки Urals в январе-сентябре увеличилась на 40% - до $70,6/барр. - Минфин

Средняя цена нефти марки Urals в январе-сентябре 2018 года сложилась в размере $70,61 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

За тот же период 2017 года она составила $50,55 за баррель, таким образом, в текущем году она увеличилась на 40%.

В сентябре средняя цена нефти составила $78,06 за баррель по сравнению с $54,24 за баррель в сентябре прошлого года.

По итогам 2017 года цена выросла на 26,6% - до $53,03 за баррель.