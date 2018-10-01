Азербайджан и ЕС на текущей неделе обсудят политический блок нового соглашения о стратегическом партнерстве

Очередной раунд переговоров Азербайджан-ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве состоится 2-3 октября в Брюсселе, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заведующий отделом политики и прессы бакинского представительства ЕС Денис Даниилидис.
«Азербайджанская делегация 2-3 октября в Брюсселе проведет очередной раунд переговоров по политическому блоку соглашения. В этой связи они находятся в Бельгии», - сказал Д.Даниилидис.
Делегацию возглавляет замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.
Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.
Ф.Исазаде
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