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Внешняя политика 01.10.2018 13:03

Азербайджан и ЕС на текущей неделе обсудят политический блок нового соглашения о стратегическом партнерстве

Очередной раунд переговоров Азербайджан-ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве состоится 2-3 октября в Брюсселе, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заведующий отделом политики и прессы бакинского представительства ЕС Денис Даниилидис.

«Азербайджанская делегация 2-3 октября в Брюсселе проведет очередной раунд переговоров по политическому блоку соглашения. В этой связи они находятся в Бельгии», - сказал Д.Даниилидис.

Делегацию возглавляет замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.

Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, РАУНД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]