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Дальнее зарубежье 01.10.2018 14:17

Германский суд санкционировал экстрадицию в Бельгию иранского дипломата, подозреваемого в подготовке теракта

Верховный суд германского города Бамберг (федеральная земля Бавария) одобрил экстрадицию в Бельгию иранского дипломата, которого подозревают в подготовке теракта во Франции, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Этот человек не может ссылаться на дипломатическую неприкосновенность, потому что он несколько дней находился в отпуске за пределами принимающей его страны - Австрии, и путешествовал оттуда не в то государство, которое его направило", - цитируют СМИ выдержки из заявления суда.

Ранее сообщалось, что сотрудника иранского посольства в Вене, имя которого изначально не называлось, задержали в июле в Германии. Позже судебные власти идентифицировали его как Ассадоллу Ассади. Его подозревают в подготовке теракта во Франции на встрече, которую организовала иранская оппозиционная политическая группа "Организация моджахедов иранского народа".

В свою очередь в рамках расследования этого дела бельгийская полиция задержала двух человек, подозреваемых в подготовке этого теракта, и направила запрос на экстрадицию А.Ассади.

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Тэги: ФРГ, ИРАН, ДИПЛОМАТ, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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