Германский суд санкционировал экстрадицию в Бельгию иранского дипломата, подозреваемого в подготовке теракта

Верховный суд германского города Бамберг (федеральная земля Бавария) одобрил экстрадицию в Бельгию иранского дипломата, которого подозревают в подготовке теракта во Франции, сообщают в понедельник западные СМИ.
"Этот человек не может ссылаться на дипломатическую неприкосновенность, потому что он несколько дней находился в отпуске за пределами принимающей его страны - Австрии, и путешествовал оттуда не в то государство, которое его направило", - цитируют СМИ выдержки из заявления суда.
Ранее сообщалось, что сотрудника иранского посольства в Вене, имя которого изначально не называлось, задержали в июле в Германии. Позже судебные власти идентифицировали его как Ассадоллу Ассади. Его подозревают в подготовке теракта во Франции на встрече, которую организовала иранская оппозиционная политическая группа "Организация моджахедов иранского народа".
В свою очередь в рамках расследования этого дела бельгийская полиция задержала двух человек, подозреваемых в подготовке этого теракта, и направила запрос на экстрадицию А.Ассади.
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