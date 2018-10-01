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Регион 01.10.2018 13:11

Саммит Турции, России, Германии и Франции по Сирии планируется во второй половине октября в Стамбуле - Эрдоган

Встреча лидеров Турции, России, Германии и Франции по Сирии намечена на вторую половину октября в Стамбуле, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган турецким журналистам, сопровождавшим его в ходе визита в ФРГ.

"Четырехсторонний саммит с участием России. Германии, Франции и Турции пройдет в Стамбуле. Я разговаривал с Макроном (президентом Франции Эммануэлем Макроном), он позитивно относится к этой встрече. Меркель (канцлер ФРГ Ангела Меркель) сказала, что 14 октября состоятся выборы в Баварии и что давайте проведем встречу после этого",- сказал Р.Т.Эрдоган, которого цитируют в понедельник турецкие СМИ.

Они отмечают, что встреча лидеров четырех стран будет посвящена обсуждению путей урегулирования конфликта в Сирии.

Представители РФ, Германии, Франции и Турции встречались 14 сентября в Стамбуле для подготовки четырехстороннего саммита.

Россия, Турция, а также Иран являются странами-гарантами прекращения огня в Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, САММИТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]