УМЭО SOCAR сохранило в январе-августе лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-августе 2018 года составил $669,8 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

"По итогам января-августа 2018 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом экспорта в $131,5 млн, среди частных - Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $70 млн", - отмечает ЦАЭРК.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: Det-al Aluminum ($80 млн), "Азерэнержи" ($59 млн), «Азербайджанские авиалинии» ($21,4 млн), ЗАО "AzerGold" ($21,1 млн), SOCAR Methanol ($15,8 млн), ООО CTS-Agro ($15 млн), ЗАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией" ($2,5 млн), Государственная энергетическая служба Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана ($0,677 млн), ОАО «Дочернее предприятие Сураханского машиностроительного завода» ($0,607 тыс.).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: ООО "MTK Istehsalat Kommersiya" ($48,1 млн), ООО Kaspian Fruits ($47,8 млн), Baku Steel Company ($37,2 млн), ООО «Qala meyve–terevez ixracat idxalat» ($23,7 млн), Azfruittrade ($22,9 млн), «Food export Shamkir» ($22,8 млн), ООО «Azerbaijan Sheker Istehsalat Birliyi» ($17 млн), ООО «Sun Food» ($16,6 млн), физ. лицо Искендеров Сахиб ($16,1 млн).

Азербайджан в январе-августе 2018 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1 млрд 94 млн.

Н.Аббасова