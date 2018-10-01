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Бизнес и законодательство 01.10.2018 13:18

Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-августе заказов на $367 млн

Азербайджанские производители получили в августе 2018 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $51,5 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В целом, с 1 января 2017 года по 1 сентября 2018 года заказы на экспорт продукции достигли $842 млн., в том числе в январе-августе 2018 года – $367 млн.

В августе 2018 года больше всего заказов поступило на экспорт из Азербайджана, яблок, вина, гороха, хлопка, хлопкового масла, гранатового сока, гранатового вина, куриного мяса, машинных масел, орехов, чая, табака, минеральных удобрений, мучных изделий.

По данным центра, 18,2% заказов, поступивших в январе-августе 2018 года на портал, приходится на Россию, 8,6% - США, 7% - Турцию, 4,6% - Иран, 4,2% - Великобританию, 4% - Индию, 3,8% - Украину, 3,2% - ОАЭ.

Азербайджанские производители получили в 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $475 млн.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЭКСПОРТЕРЫ, AZEXPORT

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]