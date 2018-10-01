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Внутренняя политика 01.10.2018 13:24

В Азербайджане предлагают провести определенные реформы в преддверии очередных муниципальных выборов в 2019 году

Председатель комитета общественных объединений и религиозных структур Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сиявуш Новрузов выступил с предложением проведения реформы муниципальных органов.

"В 2019 году в Азербайджане пройдут очередные муниципальные выборы. В этой связи считаю необходимым усовершенствование законодательной базы, связанной с деятельностью муниципальных органов», - сказал С.Новрузов на первом пленарном заседании парламента в понедельник.

Он также заявил о необходимости сокращения числа сотрудников муниципальных органов.

«В некоторых районах Азербайджана в муниципальных органах имеется до 500 сотрудников. В некоторых селах, в которых проживают 10-20 семей, имеются 3-5 члена муниципалитетов, тогда как правильнее было бы там избирать только одного сотрудника в муниципальные органы», - сказал С.Новрузов.

По его словам, сокращение числа сотрудников муниципальных органов, в том числе, облегчит работу председателей муниципалитетов.

Ф.Исазаде

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Тэги: МУНИЦИПАЛИТЕТЫ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]