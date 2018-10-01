В Азербайджане предлагают провести определенные реформы в преддверии очередных муниципальных выборов в 2019 году

Председатель комитета общественных объединений и религиозных структур Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сиявуш Новрузов выступил с предложением проведения реформы муниципальных органов.
"В 2019 году в Азербайджане пройдут очередные муниципальные выборы. В этой связи считаю необходимым усовершенствование законодательной базы, связанной с деятельностью муниципальных органов», - сказал С.Новрузов на первом пленарном заседании парламента в понедельник.
Он также заявил о необходимости сокращения числа сотрудников муниципальных органов.
«В некоторых районах Азербайджана в муниципальных органах имеется до 500 сотрудников. В некоторых селах, в которых проживают 10-20 семей, имеются 3-5 члена муниципалитетов, тогда как правильнее было бы там избирать только одного сотрудника в муниципальные органы», - сказал С.Новрузов.
По его словам, сокращение числа сотрудников муниципальных органов, в том числе, облегчит работу председателей муниципалитетов.
Ф.Исазаде
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