Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-августе 2018г превысили $15 млн

Доходы ОАО "Azerkosmos" от коммерческой эксплуатации двух спутников в январе-августе 2018 года составили $15,3 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
Услуги оказаны посредством первого национального телекоммуникационного спутника «Azerspace-1» и низкоорбитального спутника за поверхностью земли «Azersky».
«В январе-августе 2018 года услуги Azerkosmos экспортировались в 22 стран мира. При этом основной объем услуг общества в январе-августе пришелся на Францию, Малайзию, ОАЭ, Германию, Грузию. Доходы общества от экспорта услуг за указанный период составили 86% общих доходов Azerkosmos", - отмечает Центр.
Ранее сообщалось, что доходы ОАО "Azerkosmos" от коммерческой эксплуатации двух спутников в 2017 году составили $23 млн. Доходы от услуг, оказанных посредством первого национального телекоммуникационного спутника «Azerspace-1» составили в прошлом году $14 млн, еще $9 млн было получено от услуг низкоорбитального спутника за поверхностью земли «Azersky.
Основными странами, которые используют ресурсы Azеrkosmos: являются Франция, ОАЭ, Грузия, Германия, Китай, Россия, Египет, ЮАР, Кипр, Польша, Иран, Киргизия, Ливан, Украина, Великобритания. В целом, услугами общества пользуются около 20 стран.
Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).
В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.
В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".
ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году для вывода на орбиту телекоммуникационного спутника, управления им и осуществления эксплуатационных работ. Все акции предприятия находятся в собственности государства. В функции общества входит вывод на орбиту спутника, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.
Б.Рустамбеков
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