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СНГ 01.10.2018 14:25

Песков удивился словам экс-главы британской разведки о его "содействии" победе Путина на президентских выборах в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение в связи с утверждением бывшего главы британской разведки МИ-6 Ричарда Дирлава, выразившего сожаление, что в 2000 году он якобы помог Владимиру Путину победить на выборах.

В интервью "The Times" экс-глава МИ-6 заявил, что позволил занимавшему тогда пост премьер-министра Великобритании Тони Блэру посетить вместе с кандидатом в президенты РФ В.Путиным премьеру оперы в Мариинском театре, то, по его утверждению, укрепило позиции В.Путина и позволило ему одержать победу в президентских выборах.

"Честно говоря, мы не знали, что Ми-6 дает разрешения премьер-министрам на проведение того или иного мероприятия, это новая информация для нас. А в остальном, наверное, это не повод для наших комментариев", - сказал Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, БРИТАНИЯ, РАЗВЕДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]