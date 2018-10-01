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Дальнее зарубежье 01.10.2018 14:48

Песков о планах США оставаться в Сирии: Позиция РФ по вопросу незаконного присутствия иностранных военных в Сирии известна

Позиция России по поводу присутствия в Сирии иностранных военных на нелегитимной основе остается неизменной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Борьба в Сирии с террористическими организациями будет продолжена", - сказал он.

"Что касается нахождения в Сирии на нелегитимной основе иностранных военных, вооруженных сил, то позиция России очень хорошо известна", - продолжил пресс-секретарь президента.

Так он ответил на просьбу прокомментировать удар иранских военных в Сирии по организаторам теракта в иранском городе Ахваз на фоне заявлений помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что американские военные останутся в Сирии до тех пор, пока там присутствует Иран.

Ранее российское руководство неоднократно заявляло, что все иностранные военные, находящиеся в Сирии в нарушение международного права, должны покинуть эту страну.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕСКОВ, СИРИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]