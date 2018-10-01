Песков о планах США оставаться в Сирии: Позиция РФ по вопросу незаконного присутствия иностранных военных в Сирии известна

Позиция России по поводу присутствия в Сирии иностранных военных на нелегитимной основе остается неизменной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Борьба в Сирии с террористическими организациями будет продолжена", - сказал он.

"Что касается нахождения в Сирии на нелегитимной основе иностранных военных, вооруженных сил, то позиция России очень хорошо известна", - продолжил пресс-секретарь президента.

Так он ответил на просьбу прокомментировать удар иранских военных в Сирии по организаторам теракта в иранском городе Ахваз на фоне заявлений помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что американские военные останутся в Сирии до тех пор, пока там присутствует Иран.

Ранее российское руководство неоднократно заявляло, что все иностранные военные, находящиеся в Сирии в нарушение международного права, должны покинуть эту страну.