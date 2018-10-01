Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.0259 GBR   2.2141 TRY   0.2816

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 18° 26° 3 Окт 18° 27° 4 Окт 18° 27°

Дальнее зарубежье 01.10.2018 14:02

Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония)

Нобелевскую премию по медицине в 2018 году присудили американцу Джеймсу Эллисону и японцу Тасуку Хондзё за их открытие способа лечения рака за счет подавления негативной работы иммунной системы.

Дж.Элиссон - иммунолог и специалист по иммунотерапии рака, профессор Онкологического центра им. М.Д.Андерсона Техасского университета. Т.Хондзё - иммунолог, лауреат множества премий. В настоящий момент работает в Киотском университете.

Ранее Т.Хондзё обнаружил белок в клетках иммунной системы, который можно использовать для предотвращения развития рака.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НОБЕЛЬ, МЕДИЦИНА, ЛАУРЕАТЫ


Похожие новости


Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Синъя Яманака (Япония) и Джон Гердон (Великобритания)

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]